Italia fuori dal Mondiale, Svezia agli ottavi da prima del proprio girone. Un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire per Carlo Tavecchio, indicato come l’artefice insieme a Ventura del disastro azzurro: "Questa qualificazione ci ha dato un grosso alibi. Troppi l’hanno sottovalutata. Io lo ripetevo fin dal sorteggio che non ci era andata bene. Mi prendevano per matto e sostenevano che la Grecia sarebbe stata peggio". Le parole dell’ormai ex presidente della Figc, tornato a parlare della sua gestione ai microfoni della Gazzetta dello Sport. "Ancora se ci penso non mi capacito di come sia andata. In Svezia abbiamo subito gol con 5 uomini nostri in area e uno loro. A Milano non avrei mai pensato di non vincere e di non andare al Mondiale. Balotelli? Mandai Ventura a vederlo a Nizza, tornò e mi disse che in squadra c'erano dei veti su di lui. Il ct ha avuto carta bianca su tutto. Dopo la Spagna, poteva contare sul team manager Oriali, sul d.g. Uva e su Ulivieri, capo degli allenatori. A settembre, per dargli forza, gli ho prolungato il contratto e non era atto dovuto".