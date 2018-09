DOMANDA A MANCINI - Contento di giocare subito partite che valgono 3 punti?

È meglio giocare per i 3 punti e non per delle amichevoli, come accaduto fino ad oggi. Abituarsi a giocare per i 3 punti è importante, soprattutto per i tanti ragazzi giovani. Chiaramente l'asticella si alza, perché c'è in palio qualcosa d'importante. Si affrontano avversari sulla carta migliori di noi, ma si gioca per vincere il girone.