Dalla soddisfazione per la vittoria della Nazionale Under 21 all’esordio negli Europei di categoria all’analisi inevitabile del caso Totti-Roma e dell’arrivo ufficiale di Maurizio Sarri alla Juventus. Diversi gli aspetti trattati da Roberto Mancini, che al termine del 3-1 rifilato dagli azzurrini di Di Biagio alla Spagna è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti allo stadio Dall’Ara di Bologna. Il CT della Nazionale ha commentato innanzitutto la situazione legata a Francesco Totti, che alle ore 14:00 di lunedì 17 giugno interverrà in conferenza stampa per annunciare l’addio alla Roma. "Mi dispiace per Francesco – ha detto Mancini -. Un futuro in FIGC per lui? Questo non lo so". Spazio poi a un giudizio sul ritorno di Sarri in Serie A: "Quando gli allenatori bravi tornano in Italia – ha spiegato il CT – è sicuramente un bene per il calcio italiano".

Under, avanti così

In chiusura Mancini ha commentato la prestazione dell’Italia Under 21 contro la Spagna: "A parte l’inizio in cui c’è stata qualche difficoltà, dal 25’ in poi sono andati veramente bene. I ragazzi sono stati tutti bravi, tutti quelli che erano in campo. Era la prima partita e chiaramente in un torneo così perdere la prima sarebbe stato un problema. Invece contro una grande squadra secondo me hanno fatto veramente una grande partita. È stata una bella serata – ha concluso -, lo stadio era pieno, la squadra ha giocato bene e sono stati bravi tutti i ragazzi e Di Biagio".