Forte dubbio Insigne

Il secondo, ancora non certo di dover lasciare la Nazionale, è Lorenzo Inzigne, reduce dal problema muscolare accusato durante la partita contro la Juventus che non gli ha permesso di rientrare in campo nella ripresa. Per l'esterno del Napoli si tratta di un'elongazione di non grande entità che verrà valutata nella mattina di martedì: in ogni caso Mancini si è già cautelato convocando anche il centrocampista del Friburgo Vincenzo Grifo, già chiamato dal Ct in una delle sue prime uscite da nuovo selezionatore della Nazionale.