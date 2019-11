Altra defezione nel gruppo azzurro verso le sfide con Bosnia (venerdì 15) e Armenia (lunedì 18 a Palermo): dopo il forfait di Berardi, anche Marco Verratti non potrà rispondere alla convocazione del Ct Mancini a causa dell’infortunio occorsogli nella partita di sabato contro il Brest (1-2 il risultato finale). In sostituzione del centrocampista, Mancini ha chiamato Sandro Tonali, che era nella lista dell’Under 21. Al suo posto con gli Azzurrini il tecnico Paolo Nicolato ha inserito Salvatore Esposito (Chievo Verona), che raggiungerà il gruppo lunedì in vista delle gare con Islanda e Armenia. Verratti aveva lasciato il terreno di gioco a dieci minuti dal triplice fischio nell'ultima giornata di Ligue 1 in seguito ad un contrasto con un giocatore avversario. Faccia dolorante, le sensazioni sono state negative fin da subito. Per il classe 1992 15 presenze in stagione, condite da due gol. Mancini lo aveva sempre convocato, facendolo partire dal 1' in 11 occasioni su 11 (ha saltato solo la partita con la Finlandia a causa di una squalifica per somma di ammonizioni). Al suo posto ecco Tonali dunque. Il Brescia sta attraversando un momento delicato, ma il rendimento del classe 2000 è comunque d'applausi. Dopo aver trovato il primo gol in Serie A (con il Genoa) la chiamata della Nazionale maggiore come premio più che meritato. Si tratta di una seconda volta, perché l'esordio era avvenuto già contro il Liechtenstein lo scorso 15 ottobre.