Totti e Del Piero, ospiti di #CasaSkySport, hanno parlato della loro convivenza in Nazionale, costretti spesso a staffette in maglia azzurra. Francesco: "Hanno sempre deciso non dico di metterci contro, ma di scegliere o uno o l’altro". Alex: "Abbiamo giocato poche volte insieme, personalmente è un grande rammarico, secondo me potevamo coesistere"

