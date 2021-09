L'ex portiere della Juventus, oggi al Parma, parla del suo futuro e del possibile ritorno in Nazionale: "In questo momento non prendo in considerazione l'idea di smettere, testa e corpo rispondono alla grande. Una nuova chiamata da Mancini? "Non aggiungiamo altre pressioni per il Ct". Commento anche sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Grandissimo professionista, la sua scelta non ha nulla di illogico" ITALIA-SVIZZERA 0-0, SECONDO PARI DI FILA PER GLI AZZURRI Condividi:

"La mia testa e il mio corpo rispondono alla grande, in questo momento non prendo in considerazione l'idea di smettere". Gigi Buffon allontana l'idea del ritiro. A gennaio del 2022 compirà 44 anni ma l'ex portiere della Juventus, tornato in Serie B al Parma, squadra che l'aveva lanciato in Serie A, è pienamente concentrato sul campo. "Mi accorgo di essere un giocatore molto importante per i miei compagni e i tifosi del Parma - spiega ai microfoni di Radio Anch'io sport - per me questo è molto gratificante". E tra gli obiettivi c'è anche il Mondiale 2022 in Qatar. In caso di convocazione, Buffon potrebbe partecipare per la sesta volta alla manifestazione intercontinentale, traguardo mai raggiunto da nessun giocatore: "Una nuova chiamata da Mancini? "Non voglio che al Ct, che ha già tante pressioni, se ne aggiunga una nuova".

"Pareggi Italia? Casualità. Troppe critiche a Immobile" approfondimento Verso Qatar 2022, la situazione girone per girone Buffon ha commentato anche i due pareggi della Nazionale contro la Bulgaria e la Svizzera: "Devo dire la verità e non per difendere il gruppo, il problema dell'Italia è stata solo la buona sorte. Quando vinci il Mondiale e l'Europeo ti deve andare tutto bene, ora sta pagando quel briciolo di fortuna avuto in precedenza - sottolinea - nelle due gare la prestazione c'è stata, sono stati due pareggi figli della casualità. Non credo il problema dipenda dagli attaccanti. Non li metto in discussione, soprattutto Immobile. Ha numeri e lavora tanto, ci vuole più clemenza con lui".

"Addio CR7-Juve? Nulla di illogico" approfondimento 111 gol in Nazionale, anche il Guinness premia CR7 L'ex portiere della Juventus ha parlato anche dell'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "I tifosi non devono rimanere sorpresi da Cristiano, è un grandissimo professionista. Quello per cui è stato idolatrato sono le prestazioni in campo, di conseguenza la scelta di andare via non ha nulla di illogico". Quella del fuoriclasse portoghese, spiega Buffon, è "una scelta ponderata e razionale da parte sua che conferma il percorso della sua carriera. Posso solo parlar bene di Cristiano, è un professionista che dà il 100% per la causa e poi quando pensa di andar via lo fa con coerenza".