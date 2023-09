La Nazionale, in ritiro a Milanello in attesa della gara contro l'Ucraina, perde Matteo Politano a causa di un affaticamento al polpaccio. Al suo posto arriva Riccardo Orsolini del Bologna. Out anche Gianluca Mancini, per un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia destra

