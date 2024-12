La Figc lancia la nuova piattaforma Sostenabilia

La Figc lancia Sostenabilia, la nuova piattaforma multimediale creata per valorizzare e raccogliere in un unico spazio tutte le iniziative sviluppate nell’ambito della Strategia di Sostenibilità Sociale e Ambientale della FIGC, lanciata a luglio 2023. Con questo nuovo strumento, che vuole essere un amplificatore delle attività svolte quotidianamente dentro e fuori dai campi per rendere il calcio sempre più rispettoso dei diritti umani e dell’ambiente, la FIGC si pone all’avanguardia in ambito nazionale e internazionale creando una vera e propria finestra sul cambiamento di cui si è fatta promotrice nel movimento calcistico. Sostenabilia nasce per informare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, a cominciare da tutti gli stakeholder: giocatori, allenatori, dirigenti, tifosi, famiglie, istituzioni e addetti ai lavori, mettendo a disposizione contenuti esclusivi come video tutorial, cartoon, infografiche, media gallery, reportage, progetti territoriali, eventi, campagne di sensibilizzazione, formazione e attività istituzionali. La nuova piattaforma ha anche l’obiettivo di generare interazione attraverso nuove e più moderne modalità di comunicazione.

