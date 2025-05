Buffon nella 'Walk of Fame' dello sport italiano

Giornata speciale per Gigi Buffon il cui nome è stato inserito questa mattina nella ‘Walk of Fame’ dello sport italiano, il pavimento lastricato di ‘stelle’ che da viale delle Olimpiadi arriva fino allo Stadio Olimpico di Roma. Campione del Mondo nel 2006, d etentore del record di presenze con la maglia azzurra (176) e attuale capo delegazione della Nazionale, Buffon ha da oggi la sua mattonella celebrativa, assegnatagli lo scorso 14 aprile dalla Giunta Nazionale del CONI ‘per aver dato il suo contributo alla Nazionale italiana di calcio alla conquista della Coppa del Mondo del 2006’.

"Non mi sento un idolo"

"Forse il segreto di una carriera lunga come la mia - ha sottolineato - è stato il non sentire mai il peso o la fatica delle responsabilità e alcune volte lo si è anche visto. Se c'è un modo per essere longevi nello sport penso sia proprio questo tipo di approccio". Non gli piace essere considerato un idolo: “Non mi ci sento, gli idoli quando li conosci sono sempre una delusione. Preferisco essere un punto di riferimento sportivo nel ruolo del portiere. Idolatrare qualcuno spesso porta soltanto del male a quella persona".