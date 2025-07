L'Italia U21 avrà presto il suo nuovo allenatore: Gabriele Gravina ha contattato telefonicamente Silvio Baldini per comunicargli e confermare la scelta presa per sostituire Carmine Nunziata sulla panchina. A giorni è attesa l'ufficialità

E' fatta per Silvio Baldini sulla panchina dell'Italia U21 dopo l'incontro con Buffon e Gattuso di qualche giorno fa. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha contattato telefonicamente l'allenatore per comunicargli la scelta presa e la decisione di affidargli la panchina della Nazionale giovanile dopo Carmine Nunziata. Adesso manca solo l'ufficialità che arriverà a breve. Baldini arriverà in U21 dopo l'esperienza e la promozione in Serie B con il Pescara.