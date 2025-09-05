Esordio con vittoria in rimonta per Silvio Baldini sulla panchina dell' Italia U21 . Contro il Montenegro gli azzurrini vincono 2-1 ribaltando l'iniziale vantaggio degli ospiti arrivato dopo 3'. Idrissi prova a servire all'indietro Lipani che scivola e spiana la strada a Kostic che calcia con il destro e batte Mascardi . L'Italia prova a scuotersi e crea qualche occasione per pareggiare ma è il Montenegro ad andare vicino al raddoppio alla mezz'ora con una conclusione dalla distanza di Miranovic che termina di poco fuori. Nel secondo tempo Baldini scuote i suoi ragazzi e i risultati si vedono subito: Fini serve Lipani al limite dell'area, il capitano calcia di prima intenzione e pareggia con un gran gol al 52' . Al 79' l'Italia completa la rimonta con un rigore concesso per fallo su Raimondo. Koleosho dal dischetto non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-1. Primi tre punti per l'Italia di Silvio Baldini che inizia con una vittoria il suo percorso.

Baldini: "Siamo l'Italia, le vittorie aiutano a crescere"

Al termine della partita, alla Rai, Silvio Baldini ha parlato così commentando la gara: "Sono contento per i ragazzi che meritavano la vittoria. Nel calcio non esistono partite facili, dopo il primo tempo non ero preoccupato, so che si può perdere ma non avremmo dovuto sentire la sconfitta. Abbiamo sistemato alcune cose, i ragazzi sono stati bravi. Le vittorie aiutano a crescere, abbiamo fatto una buona gara, ma siamo l'Italia e queste vittorie ci devono aiutare a fare un percorso più convincente. Facciamo troppo possesso palla tra i difensori, dobbiamo farlo con i centrocampisti e gli attaccanti. Spero che Gattuso con la sua grinta e l'amore che ha per la maglia della Nazionale riesca a trasmetterlo ai giocatori, sicuramente l'Italia farà una grande partita e vincerà".