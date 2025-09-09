Baldini: "Bella vittoria dopo aver giocato in 10"

"Una partita bella se consideriamo che l'abbiamo vinta in 10, che abbiamo vinto mettendoci carattere, volontà". Silvio Baldini applaude i suoi dopo la seconda vittoria su due alla guida dell'Italia U-21. Successo arrivato (nonostante il rosso a Moruzzi al 25') di misura contro la Macedonia del Nord: "Abbiamo un grande gruppo ed è una bellissima vittoria - ha spiegato il Ct degli Azzurrini -. Il talento di questi ragazzi in altre partite deve venire fuori non solo con la volontà, ma anche con i principi del gioco, cercando di giocare la palla in maniera da mettere sempre un compagno nelle condizioni di andare a tirare in porta". E sui prossimi impegni ha aggiunto: "Andiamo avanti così, con il gruppo che abbiamo creato. Vediamo quelli che non ci saranno perché squalificati, speriamo in questo periodo che i ragazzi continuino a lavorare bene con i club come fatto finora e vedremo a ottobre contro la Svezia cosa saremo in grado di fare". Infine una battuta sul suo imminente 67° compleanno: "Io non lo festeggio - ha concluso -. Ogni giorno per me è un compleanno, l'importante per me è star bene. Fino alla 5^ elementare mia mamma mi faceva una torta di mele, dopo compleanni non ne ho più festeggiati, non ci penso neanche".