Tresoldi: "Giocare nelI'Italia è un obiettivo"

"La Nazionale maggiore è un obiettivo". Parole al Messaggero di Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e della Nazionale Under 21 tedesca che se chiamato da Gattuso potrebbe scegliere di indossare la maglia azzurra come aveva anticipato a Sky Sport prima di Atalanta-Bruges di Champions League
TRESOLDI: "SE GATTUSO CHIAMA..."
Gli elogi di Rino Gattuso, che lo ha visionato pochi giorni fa in Champions contro l'Atalanta, lo hanno portato al centro dell'attenzione. Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e della Nazionale Under 21 tedesca è in rampa di lancio per poter diventare un nuovo potenziale giocatore azzurro. Ne ha parlato in un'intervista al Messaggero: "In Nazionale c'erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima. Mi trovo molto bene con l'Under 21 della Germania e sono soddisfatto, ma la nazionale maggiore è un obiettivo". Tresoldi è nato a Cagliari nel 2004 ma la carriera da calciatore professionista l'ha iniziata in Germania, nelle giovanili dell'Hannover 96 e una volta fatta tutta la gavetta fino alla prima squadra, nel 2022 ottiene il doppio passaporto. Nicolò si è fatto notare e con l'Under 21 tedesca. A Tresoldi le scelte non mancano, visto che oltre a Germania e Italia potrebbe scegliere anche una terza squadra: "Dato che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l'Albiceleste, ma una decisione non l'ho presa". Da regolamento, se dovesse ricevere una chiamata da Gattuso, potrebbe cambiare status e diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Nell'intervista anche un accenno alla sua squadra del cuore, il MIlan: "Per il Milan ho iniziato a giocare ed è il mio sogno, ho sempre ammirato Pippo Inzaghi. Da quale tecnico italiano mi piacerebbe essere allenato? Da chi sarà sulla panchina rossonera in quel momento. Ora, però, sono concentrato sul Bruges"