Tresoldi: "Giocare nelI'Italia è un obiettivo"

Gli elogi di Rino Gattuso, che lo ha visionato pochi giorni fa in Champions contro l'Atalanta, lo hanno portato al centro dell'attenzione. Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e della Nazionale Under 21 tedesca è in rampa di lancio per poter diventare un nuovo potenziale giocatore azzurro. Ne ha parlato in un'intervista al Messaggero: "In Nazionale c'erano e ci sono attaccanti forti. La concorrenza è altissima. Mi trovo molto bene con l'Under 21 della Germania e sono soddisfatto, ma la nazionale maggiore è un obiettivo". Tresoldi è nato a Cagliari nel 2004 ma la carriera da calciatore professionista l'ha iniziata in Germania, nelle giovanili dell'Hannover 96 e una volta fatta tutta la gavetta fino alla prima squadra, nel 2022 ottiene il doppio passaporto. Nicolò si è fatto notare e con l'Under 21 tedesca. A Tresoldi le scelte non mancano, visto che oltre a Germania e Italia potrebbe scegliere anche una terza squadra: "Dato che mia mamma è argentina ho pure la possibilità di giocare per l'Albiceleste, ma una decisione non l'ho presa". Da regolamento, se dovesse ricevere una chiamata da Gattuso, potrebbe cambiare status e diventare a tutti gli effetti un calciatore azzurro. Nell'intervista anche un accenno alla sua squadra del cuore, il MIlan: "Per il Milan ho iniziato a giocare ed è il mio sogno, ho sempre ammirato Pippo Inzaghi. Da quale tecnico italiano mi piacerebbe essere allenato? Da chi sarà sulla panchina rossonera in quel momento. Ora, però, sono concentrato sul Bruges"

Approfondimento Ahanor e Tresoldi, perché Gattuso sta pensando di convocarli