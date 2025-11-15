Italia-Armenia, l'ultima partita con nove gol azzurri: precedenti e giocatori
All'Italia servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto contro la Norvegia per sorpassare in classifica Haaland e compagni, qualificandosi direttamente ai Mondiali. Uno scenario utopico che, di fatto, condanna già gli azzurri ai playoff. Soltanto quattro volte la Nazionale ha segnato almeno 9 reti in una partita. Nell'ultima occasione però, avvenuta sei anni fa, c'erano alcuni reduci dell'attuale gruppo a disposizione di Gattuso
- La Nazionale sa di dover giocare i playoff per andare al Mondiale. Domenica 16 novembre, ultima partita del girone, affronta la capolista Norvegia, prima con 3 punti di vantaggio e un'enorme differenza reti a suo favore (+29 contro +12). L'aritmetica non condanna già l'Italia solo perché una sua vittoria con nove gol di scarto renderebbe realtà il ribaltone: uno scenario irrealistico. Qualcuno degli attuali azzurri però è stato protagonista di una delle rarissime vittorie della Nazionale con almeno 9 gol segnati
- Sembra passata una vita, eppure quasi sei anni esatti fa, il 18 novembre 2019, l'Italia batteva 9-1 l'Armenia al Renzo Barbera di Palermo. Era una gara delle qualificazioni a Euro2020 e stava prendendo slancio il gruppo che avrebbe trionfato a Wembley. Tenendo conto che il 9-1 non basterebbe comunque contro la Norvegia, vediamo chi c'era in campo quella volta nell'Italia schierata col 4-3-3:
- Portiere: SALVATORE SIRIGU
- Terzino destro: GIOVANNI DI LORENZO
- Difensore centrale: LEONARDO BONUCCI
- Difensore centrale: ALESSIO ROMAGNOLI
- Autore di un gol
- Terzino sinistro: CRISTIANO BIRAGHI
- Mezzala destra: SANDRO TONALI
- Centrocampista centrale: JORGINHO
- Autore di un gol
- Mezzala sinistra: NICOLÒ BARELLA
- Autore di un gol
- Ala destra: NICOLÒ ZANIOLO
- Autore di due gol
- Centravanti: CIRO IMMOBILE
- Autore di due gol
- Ala sinistra: FEDERICO CHIESA
- Autore di un gol
- Dal 46': RICCARDO ORSOLINI
- Autore di un gol
- Dal 69': ARMANDO IZZO
- Dal 77': ALEX MERET
- Gianluigi Donnarumma
- Gaetano Castrovilli
- Alessandro Florenzi
- Andrea Belotti
- Lorenzo Insigne
- Francesco Acerbi
- Rolando Mandragora
- Federico Bernardeschi
- Stephan El Shaarawy
- Oltre che in Italia-Armenia, la Nazionale ha segnato almeno 9 gol in altre tre circostanze:
- Italia-Francia 9-4, amichevole nel 1920
- Italia-Egitto 11-3, Olimpiadi del 1928
- Italia-Stati Uniti 9-0, Olimpiadi del 1948 (in foto, il Ct del match Vittorio Pozzo). L'unica vittoria nella storia della Nazionale con 9 gol di scarto. Soltanto quest'ultimo punteggio sarebbe utile nella partita contro la Norvegia, a dimostrazione di come sia un'eventualità praticamente impossibile