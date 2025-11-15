Offerte Black Friday
Italia-Armenia, l'ultima partita con nove gol azzurri: precedenti e giocatori

All'Italia servirebbe una vittoria con 9 gol di scarto contro la Norvegia per sorpassare in classifica Haaland e compagni, qualificandosi direttamente ai Mondiali. Uno scenario utopico che, di fatto, condanna già gli azzurri ai playoff. Soltanto quattro volte la Nazionale ha segnato almeno 9 reti in una partita. Nell'ultima occasione però, avvenuta sei anni fa, c'erano alcuni reduci dell'attuale gruppo a disposizione di Gattuso

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA

