Gattuso: "Il Mondiale è un chiodo fisso"

Le parole del commissario tecnico della Nazionale in un'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV: "Finora la squadra ha sempre dato tutto, a marzo non dovremo vedere i fantasmi alla prima difficoltà"

Dal passato agli obiettivi futuri. Gennaro Gattuso parla dei primi mesi sulla panchina azzurra in un'intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV, svelando anche qual è il chiodo fisso. "Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà. Sono il primo a dover dare tranquillità, devo sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste. Se mi mettessi a pensare adesso alla partita di marzo non ci arriverei lucido. La lucidità e l’energia si devono perdere oggi su quello che andiamo a vedere, su quello che propone il nostro calcio e sulle scelte che dobbiamo fare. Quando arriveremo a Coverciano, in quei dieci giorni ci dedicheremo a preparare al meglio la partita".

"Orgoglioso di rappresentare il mio Paese" Quando gli è stato proposto di diventare ct non ci ha pensato due volte. "Quando mi è stato proposto di diventare ct ho detto subito di sì, senza chiedermi quali fossero i pro e i contro. Ho accettato e non me ne pento, sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese. Mi sento un privilegiato, un uomo molto fortunato. Ho la possibilità di allenare la Nazionale italiana e penso che milioni di persone si vorrebbero trovare al mio posto. Ho tanta responsabilità, ma la responsabilità ce l’ho avuta anche all’età di dodici anni: quando sono andato a Perugia, stavo in una stanza e il pensiero era che non potevo tornare a casa, altrimenti avrei fallito. È da una vita che convivo con le pressioni, spero di dare il massimo e di regalare con i miei ragazzi una gioia all’Italia intera".