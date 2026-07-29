" Ci ha sperato tanto . Sembrava impossibile un suo ritorno . Ma la vita è così, imprevedibile e regala sempre sorprese. Ed è bella per questo". Parole di Andrea Mancini , figlio di Roberto fresco di nomina come ct della Nazionale italiana, in una lunga intervista al Corriere della Sera. L'attuale direttore sportivo del Cesena ha poi ribadito: " Arriva con forte motivazione . Ha il desiderio di cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni. E c’è anche un altro fattore: vuole ripulire l’immagine del suo addio all’Italia ". Ma bisogna fare attenzione a una cosa: una sola persona non può cambiare le sorti dell’intero calcio italiano . "Bisogna impegnarsi per creare un percorso, dare forma a un’idea in cui si mettano di nuovo i giovani italiani al centro del sistema - sottolinea Andrea -. Bisogna tornare a investire sui settori giovanili e a coltivare il talento".

Andrea Mancini: "Papà vuole vincere il Mondiale con l'Italia"

Al suo fianco in questa seconda avventura ci sarà Claudio Ranieri come direttore tecnico. "La sua carriera parla per lui. E, soprattutto, è una persona con un profondo spessore umano - sottolinea Andrea Mancini -. Credo che lui e mio padre possano aiutarsi a vicenda. Sono un binomio vincente". Un sogno Roberto in questa sua seconda avventura da ct della Nazionale lo ha (o forse è un obiettivo): vincere il Mondiale. "Ha questa idea da sempre, ce l’ha sempre ripetuto. Voleva tornare per far vivere questa gioia all’Italia. Quando lo diceva all’Europeo, gli davano del pazzo. Poi è successo. È vero, è prematuro parlarne. Ma è giusto pensarci, perché a volte i sogni si realizzano", ha concluso il figlio Andrea.