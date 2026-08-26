Fifa, la Figc ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per il 2027

La Figc ha ritirato il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le prossime elezioni presidenziali della Fifa, che si terranno nel 2027. Una decisione in linea con le prese di posizione dell'Uefa riguardo alle recenti scelte di governance internazionale portate avanti da Infantino. Simonelli: "Decisione di Malagò, mi aspettavo passaggio collegiale"
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo del prossimo anno. Una scelta che, secondo i vertici di Via Allegri, vuole esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Federcalcio, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente, Aleksander Ceferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. "Continueremo a lavorare al fianco dell'Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi”, afferma in una dichiarazione il presidente federale, Giovanni Malagò, “ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".
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Simonelli: "Decisione di Malagò, mi aspettavo passaggio collegiale"
"Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, personalmente avrei preso un po' più di tempo per questa decisione: prendo atto, mi limito a dire questo. Si aspettava un passaggio collegiale? Sì, come dicevo non è una decisione della Figc, è una decisione del presidente della Figc. Io sono stato informato, ma non so se le altre componenti erano state informate". Lo dice, a margine della presentazione del 'Gran Galà del Calcio Aic', il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, sulla decisione della Figc di ritirare il supporto alla candidatura di Gianni Infantino come presidente Fifa.