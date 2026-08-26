Fifa, la Figc ritira il sostegno alla candidatura di Infantino per il 2027

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della Fifa in programma a marzo del prossimo anno. Una scelta che, secondo i vertici di Via Allegri, vuole esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della Federcalcio, in piena condivisione con la Uefa e con il suo presidente, Aleksander Ceferin, rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della Fifa Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. "Continueremo a lavorare al fianco dell'Uefa e delle altre federazioni europee per promuovere un modello di calcio fondato su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi”, afferma in una dichiarazione il presidente federale, Giovanni Malagò, “ci riconosciamo in un modello di confronto, di ascolto e di corresponsabilità che ha fino ad ora consentito al calcio di crescere, innovare e al tempo stesso difendere i propri principi fondanti".

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