Gattuso: "Nazionale di talento, Mancini bravo a far ricredere tutti"

Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini: "La mia idea è che la nostra Nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti"

BALDINI: "CON MANCINI C'E' COLLABORAZIONE"