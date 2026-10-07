Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Gattuso: "Nazionale di talento, Mancini bravo a far ricredere tutti"

L'EX CT

Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini: "La mia idea è che la nostra Nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti"

BALDINI: "CON MANCINI C'E' COLLABORAZIONE"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Zielinski: "Siamo forti, sogniamo la Champions"

INTER

Ospite al "Premio Gentleman 2026", Piotr Zielinski rivela i grandi obiettivi dell'Inter: il bis...

Messi saluta, CR7: "Storia che rimarrà per sempre"

il messaggio

C'è anche Cristiano Ronaldo tra i moltissimi calciatori che hanno commentato su Instagram il...

Messi: "Sono un uomo grato, è la decisione giusta"

DOPO L'ADDIO

Il giorno dopo l'addio alla Nazionale argentina, Leo Messi ha reso pubbliche sui suoi social le...

Baldini: "Col Mancio e Ranieri c'è collaborazione"

L'INTERVISTA

Ospite in collegamento a "Campo Aperto" su Sky Sport 24, Silvio Baldini difende a spada tratta i...

Zoma: "Che emozione l'esordio in Nazionale"

A SKY SPORT

Atteso dalla sfida di sabato tra il suo Norimberga e il Wolfsburg (diretta alle 20.30 su Sky...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE