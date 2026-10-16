L'Italia di Silvio Baldini si è qualificata ai prossimi Europei Under 21, che si disputeranno nel 2027 in Albania e Serbia. La nostra Nazionale, che ha strappato la qualificazione all'ultima giornata disponibile vincendo il gruppo E, conoscerà il prossimo mese la composizione del suo girone. Il 26 novembre, infatti, al Sava Congress Center di Belgrado si terranno i sorteggi che determineranno la suddivisione delle 16 squadre qualificate nei rispettivi gruppi. Al momento, oltre all'Italia sono già qualificate 11 nazionali, per un totale di 12 posti già assicurati. I 4 slot rimanenti saranno assegnati alle squadre che usciranno vincitrici dai playoff, in programma il 12 e il 17 novembre. A giocarsi un posto agli Europei con gli spareggi saranno: Danimarca-Olanda, Islanda-Grecia, Finlandia-Irlanda e Turchia-Repubblica Ceca. Oltre agli Azzurrini, saranno presenti l'Inghilterra bi-campione uscente, la Spagna, la Francia, il Portogallo e la Germania. Ci sono anche Belgio, Croazia, Norvegia e Polonia, oltre alle nazioni ospitanti Albania e Serbia. L'Italia si prepara ad affrontare l'impegno degli Europei Under 21 per la 14^ volta su 15 da quando esiste il format con la fase a gironi: gli Azzurrini partono così alla ricerca del sesto titolo europeo di categoria, che renderebbe la nostra Nazionale la più vincente in questa competizione.