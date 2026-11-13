Elastico, Hocus Pocus, sombrero, solo per citarne alcuni. Ronaldinho ha trasformato il pallone in uno strumento di magia e divertimento facendo innamorare milioni di tifosi con le sue giocate. Ecco i colpi che lo hanno reso celebre e che potremmo riammirare ora che è tornato a giocare in Italia (a partire da domenica 15 novembre, in diretta su Sky) RONALDINHO TORNA IN ITALIA: LE NEWS LIVE

Ci siamo quasi. Il calcio italiano si prepara a riabbracciare Ronaldinho, uno dei più grandi artisti del pallone che si siano mai visti. E con lui tornerà quel carico di magia assicurato dai colpi ad effetto con cui abbiamo imparato ad amarlo. Dribbling impossibili, finte ubriacanti, passaggi senza guardare e giocate che sfidano le leggi della fisica: il repertorio di Ronaldinho è leggendario e ancora oggi i bambini crescono provando a imitarne i “tricks”. Domenica 15 novembre alle 17.30, quando scenderà in campo con la maglia del Ravenna nel derby di Serie C contro il Forlì (in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW e skysport.it), saremo tutti lì pronti a vedere cosa ci vorrà riservare ancora una volta. Pronti a sgranare gli occhi, a commentare “ma come ha fatto?”, a lasciar cascare le mascelle. Facciamo un ripasso? Approfondimento Come vedere il Ronaldinho Day in esclusiva su Sky

L'Elastico (o Flip-Flap) Lo diciamo subito: non l'ha inventato lui. Ma probabilmente è stato il miglior interprete di questa specialità per rapidità e fluidità con cui lo realizzava. Una goduria per gli occhi. Ideato, pare, da Sergio Echigo e riproposto anche da Rivellino negli anni Settanta, è poi diventato il marchio di fabbrica assoluto di Ronaldinho. Consiste, molto "semplicemente", nel toccare rapidamente la palla con l'esterno del piede per fingere di andare verso l'esterno, per poi richiamarla subito verso l'interno con lo stesso piede in un unico movimento fluido. Risultato: il difensore va dritto al bar e Ronaldinho verso la porta.

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Air Flip-Flap L'elastico esiste anche nella sua versione più complessa, spettacolare e personale: questa sì, "inventata" da Ronaldinho, capace di eseguire lo stesso movimento del "flip-flap" classico mentre il pallone era in volo, oppure sollevandolo da terra e, di fatto, dribblando gli avversari "in aria".

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Hocus Pocus Noto anche come "l'Aurelio", nome con cui divenne noto in Italia quando lo propose Rodrigo Taddei ai tempi della Roma (che lo ribattezzò così in onore di Aurelio Andreazzoli, all'epoca nello staff giallorosso, che lo aveva incoraggiato a provare quel numero anche in partita, e non solo in allenamento). Si tratta di una finta con altissimo coefficiente di difficoltà in cui il giocatore sposta il pallone dietro alla gamba d'appoggio con un tocco interno-esterno del piede in modo da fargli cambiare improvvisamente la traiettoria. Il difensore abbocca pensando che ci si stia spostando la palla dietro al piede per andare da una parte, e invece si va esattamente dall'altra.

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Sombrero (anche nella versione "invertito" o "chapeu") Un grande classico del calcio sudamericano: lo sappiamo tutti, consiste nello scavalcare l'avversario in palleggio, facendogli passare il pallone sopra alla testa con una parabola che ricorda appunto la forma del famoso copricapo. Bene: Ronaldinho l'ha eseguito spesso anche da fermo, o spalle alla porta, alzando il pallone sopra alla testa del marcatore con un singolo tocco di collo per poi voltarsi di scatto.

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Passaggio "no-look" Nasce nel basket, ed è il passaggio a un compagno effettuato guardando da un'altra parte per confondere il marcatore. Nel calcio Ronaldinho lo ha trasformato in un grande classico del suo repertorio, usato sistematicamente e spesso anche quando non strettamente necessario, giusto per... far felici i tifosi. Si guarda in una direzione per attirare il difensore (volendo si può anche guardare dritto negli occhi l'avversario) e intanto si passa il pallone dalla parte opposta.

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Espaldinha Non è altro che un passaggio fatto con la schiena, ma serve una certa sensibilità anche in questo caso. Ronaldinho in carriera ha fatto dei veri e propri assist ai compagni in questa maniera, o "addomesticato" rilanci dal portiere. Usato nei casi di estrema necessità, quando non ci sono alternative, risulta comunque altamente spettacolare.

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Dead-ball trap Avete presente quello stop in cui, dopo essere piovuto dal cielo il pallone sembra "morire" sul piede del giocatore. Ronaldinho lo sa bene: il suo piede è stato un morbido cuscino su sui sono atterrati dolcemente centinaia di palloni incontrollabili per qualsiasi altro essere umano. Grazie alla sua estrema sensibilità, Dinho ha fermato rilanci di quaranta metri o campanili altissimi addomesticandoli sul collo del piede, senza che il pallone facesse alcun rimbalzo. E c'è anche nella versione con il petto!