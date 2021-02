Nell'ultimo weekend il City di Guardiola ha vinto ancora, portando a quota dieci i successi consecutivi in Premier e a quattordici le partite di imbattibilità. In Spagna l'Atletico ha invece da poco interrotto quella che era la più lunga serie di vittorie di fila in Liga. Ma quali sono le migliori strisce (attualmente aperte, anche su più stagioni) nei vari campionati d'Europa? C'è anche chi non perde da 57 match! Dati Transfermarkt