Enzo Maresca, a margine del premio nazionale "Gianni Di Marzio", ha parlato della situazione del calcio italiano: "C'è bisogno di cambiare a livello culturale. La Champions dimostra in che direzione si va. Ci sono tante cose che possiamo prendere dagli altri paesi, ma siamo orgogliosi e facciamo fatica a imparare dagli altri. In tanti Paesi si stanno facendo cose migliori rispetto a noi. Tendiamo sempre a dire che quello che facciamo noi funziona e non bisogna cambiare". Nel VIDEO, l'intervista completa