29' - Fioccano i cartellini gialli, ammonito anche Altambakti
Al Nassr-Al Hilal, il risultato in diretta LIVE
Bella gara nel derby di Riad. Parte meglio l'Al Hilal ce va vicinissimo al vantaggio con Benzema (parata di Bento). L'Al Nassr risponde con un diagonale di Ronaldo terminato fuori. Gol annullato a Benzema per fuorigioco di Milinkovic Savic autore dell'assist
AL NASSR-AL HILAL 0-0
AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Bousahan, Simakan, Iñigo Martinez, Amri; Brozovic, Alhassan; Coman, Mané, Joao Felix; Ronaldo. All. Jesus.
AL HILAL (4-3-3): Bono; Moteb, Tambakti, Nasser, Hernandez; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno; Malcom, S. Al-Dawsari; Benzema. All. Inzaghi.
Ammoniti: Alhassan, Amri, Altambakti
25' - Giallo anche per Amri
21' - Ammonito Alhassan
18' - Gol annulato a Benzema per fuorigioco di Milinkovic Savic che aveva effettuato il cross per il colpo di testa del francese
17' - Fiammata dell'Al Nassr con Mané che va via da destra, palla all'indietro per Joao Felix che calcia dall'interno dell'area, provvidenziale la deviazione in angolo di Joao Neves
15' - Adesso fase di equilibrio con le due squadre che tornano piuttosto accorte, c'è qualche errore di troppo in fase di possesso per entrambe le formazioni
11' - L'Al Hilal prova a gestire il possesso del pallone rispetto all'Al Nassr che sembra più orientato ad andare in verticale
7' - La risposta dell'Al Nassr con Ronaldo che scatta in profondità ma calcia fuori a tu per tu con Bono, ma la posizione del portoghese è di fuorigioco
4' - Al Hilal vicino al vantaggio, la squadra di Inzaghi spinge a sinistra con Moteb, palla in mezzo per Benzema che a due passi da Bento si fa parare la conclusione
3' - Inizio molto intenso a Riad con le due squadre piuttosto chiude e attente a non concedere spazio
Al Nassr-Al Hilal 0-0
Si parte a Riad
Ora l'inno nazionale saudita, poi si comincia
Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco, grande partecipazione di pubblico per un derby molto sentito
Squadre nel tunnel pronte a entrare in campo
Real Madrid, Florentino Perez annuncia elezioni consiglio direttivo: "Non mi dimetto"
Il numero uno del Real, in una conferenza stampa straordinaria, ha annunciato di aver avviato le procedure per nuove elezioni del consiglio direttivo del club e precisato di non aver intenzione di dimettersi. Nessun annuncio su chi siederà sulla panchina dei 'Blancos' la prossima stagione
Florentino annuncia elezioni: 'Non mi dimetto'Vai al contenuto
Roma-Lazio, cambiano data e orari del derby: le news sulla 37^ di Serie A in diretta LIVE
Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20.45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A che ieri, invece, aveva deciso di far giocare domenica alle 12.30 il derby di Roma e tutte squadre in lotta per la Champions
Prefettura: Roma-Lazio lunedì 18 maggio alle 20.45Vai al contenuto
L'Al-Nassr presenta la sfida di stasera
L'arrivo dell'Al-Hilal allo stadio
Le squadre della nuova Serie A 2026-27: sono sicure 17 su 20
Con la salvezza aritmetica della Fiorentina il quadro delle partecipanti al prossimo campionato sale a 17: restano gli ultimi 3 posti. Il Cagliari ha bisogno di un solo punto per l'aritmetica certezza, mentre per la salvezza la corsa vera è tra Cremonese e Lecce. L'ultima squadra a salire dalla Serie B arriverà dalla vincente dei playoff che vedono in corsa Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino
Le squadre della nuova Serie A 2026-27: sono sicure 17 su 20Vai al contenuto
Enzo Maresca senza filtri: "Il vero problema del calcio italiano è di tipo culturale"
Enzo Maresca, a margine del premio nazionale "Gianni Di Marzio", ha parlato della situazione del calcio italiano: "C'è bisogno di cambiare a livello culturale. La Champions dimostra in che direzione si va. Ci sono tante cose che possiamo prendere dagli altri paesi, ma siamo orgogliosi e facciamo fatica a imparare dagli altri. In tanti Paesi si stanno facendo cose migliori rispetto a noi. Tendiamo sempre a dire che quello che facciamo noi funziona e non bisogna cambiare". Nel VIDEO, l'intervista completa
L'accusa di Maresca: 'In Italia il problema è culturale'. L'intervista integraleVai al contenuto
Barcellona campione di Spagna: la situazione nei top campionati d'Europa
Il Barcellona campione in Spagna, e negli altri campionati?Vai al contenuto
La formazione dell'Al Nassr in grafica
La formazione dell'Al Hilal in grafica
Al Hilal, le scelte di formazione
Inzaghi con il tridente composto da Malcolm, Benzema e Salem. A centrocampo Ruben Neves e Milinkovic Savic. Gioca dal 1' Theo, non c'è Koulibaly
Al Nassr, le scelte di formazione
Jorge Jesus schiera la sua formazione migliore. Cristiano Ronaldo uomo più avanzato con alle spalle il trio composto da Coman, Mané e Joao Felix. A centrocampo l'ex Inter Brozovic
Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi della 37^ giornata
La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari anche della 37^ e penultima giornata di Serie A. Derby di Roma domenica alle 12.30 e contemporaneità per le altre squadre ancora in corsa per la qualificazione alla Champions, Napoli compreso. Su Sky Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Per la zona salvezza si giocherà invece alle 20.45: Sassuolo-Lecce sarà la partita Sky. Di seguito il calendario completo del campionato con gli orari della prossima giornata
Serie A, anticipi, posticipi e orari della 37^ giornataVai al contenuto
Gli allenatori svincolati: Mazzarri e l'Iraklis ci riprovano, attesa mercoledì la firma
L'ex allenatore del Napoli torna in Grecia: mercoledì è attesa la firma con il club di Salonicco dopo che la trattativa era saltata nelle scorse settimane. A un mese dal Mondiale si è dimesso il ct di Curacao Fred Rutten. Da chi torna ad allenare, a chi attende l'occasione giusta per farlo: i migliori allenatori sul mercato
La trattativa era saltata, ora si è riaperta: Mazzarri pronto per tornare ad allenareVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
AL NASSR (4-2-3-1): Bento; Bousahan, Simakan, Iñigo Martinez, Amri; Brozovic, Alhassan; Coman, Mané, Joao Felix; Ronaldo. All. Jesus.
AL HILAL (4-3-3): Bono; Moteb, Tambakti, Nasser, Hernandez; Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kanno; Malcolm, S. Al-Dawsari; Benzema. All. Inzaghi.
Premier League, 6 squadre in Champions e 9 qualificate in Europa? È possibile se...
La Premier League sta per scrivere un nuovo capitolo della sua storia europea. In questa stagione ha già stabilito il record assoluto con 9 squadre impegnate nelle competizioni continentali (il numero più alto mai raggiunto da una singola federazione) e potrebbe ripetersi. Inoltre, per la prima volta nella storia un campionato ha tre squadre in finale in tutte e tre le competizioni europee.
Quasi mezza Premier League potrebbe qualificarsi in Europa? Le combinazioniVai al contenuto
Playoff Serie B: Modena-Juve Stabia LIVE
Si parte con i playoff di Serie B per determinare la terza squadra che il prossimo anno giocherà in Serie A. Gara secca al Braglia tra Modena e Juve Stabia con i 'canarini' avvantaggiati dall'avere due risultati su tre a disposizione. Per le vespe un solo risultato: la vittoria per passare il turno e qualificarsi alle semifinali
Modena-Juve Stabia, le formazioni ufficiali e il risultato in direttaVai al contenuto
Statistiche e curiosità
Partita numero 101 tra le due big dell'Arabia Saudita. Il primo scontro tra questi due club risale alla stagione 1975/1976 in occasione della semifinale della King's Cup con l'Al-Nassr che ha staccato il pass per la finale battendo i cugini ai calci di rigore. Le statistiche vanno dalla parte dell'Al-Hilal, il quale ha battuto i suoi rivali 49 volte. Le partite terminate con un pareggio sono state 26 mentre l'Al-Nassr ha ottenuto la vittoria in 25 occasioni.
Sono 71 i derby di Riad nella massima serie saudita
Questo derby di Riad, nella massima divisione saudita, ha avuto luogo 71 volte. Anche qui, ovviamente, l'Al-Hilal vanta del maggior numero di vittorie avendone ottenute trenta, ben dodici in più rispetto agli avversari, mentre i pareggi sono a quota 23.
Al-Hilal vittorioso nel match d'andata
Nel campionato in corso, la gara d'andata tra i due club ha avuto luogo il 12 gennaio. Dopo il vantaggio dell'Al-Nassr firmato CR7, la squadra di Inzaghi ha vinto 3-1 grazie ai gol di Salem Al-Dawsari, Mohamed Kanno e Ruben Neves.
Diciassette vittorie per l'Al-Hilal in casa dell'Al-Nassr
Gli Squali, infatti, su 34 partite della Saudi Pro League giocate in casa dei rivali ne hanno vinte la metà, vale a dire diciassette. I padroni di casa, dal canto loro, hanno battuto i rivale nove volte ed i pareggi sono a quota otto.
Ultimi tre derby in casa dell'Al-Nassr sono finiti in parità
Gli ultimi tre derby di campionato in casa dell'Al-Nassr sono terminati in parità. L'ultima vittoria gialloblù risale all'1-0 del febbraio 2021 con rete di Gonzalo Martínez.
L'Al Hilal non batte l'Al Nassr dal marzo 2022
L'Al-Hilal non vince dallo 0-4 del marzo 2022 con gol di Matheus Pereira, Al-Dawsari (doppietta) ed Ighalo