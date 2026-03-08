Le 6 (+1) squadre che non hanno ancora vinto nel 2026
Ce n'è almeno una per ogni campionato: il Verona è stata la prima ad abbandonare il club e riuscire a sorridere per la prima volta nell'anno nuovo. Ma chi è ancora senza vittorie nel 2026? Ecco la lista
- Dopo quasi tre mesi di astinenza (2-1 contro la Fiorentina il 14 dicembre) il Verona ha battuto con lo stesso punteggio il Bologna, conquistando così la prima vittoria del 2026. Tre punti fondamentali per la squadra di Sammarco, che prova così a rilanciarsi in chiave salvezza...
- Ma chi sono le squadre in Europa ancora a secco di successi nel nuovo anno? Scopriamole qui di seguito...
- Ultima vittoria: 1-0 contro la Cremonese il 7 novembre 2025
- Prossima partita: Pisa-Cagliari (domenica 15 marzo)
- Ultima vittoria: 2-0 contro il Lecce il 7 dicembre 2025
- Prossima partita: Cremonese-Fiorentina (lunedì 16 marzo)
- Ultima vittoria: 2-1 contro l'Athletic il 22 dicembre 2025
- Prossima partita: Espanyol-Real Oviedo (lunedì 9 marzo alle 21)
- Ultima vittoria: 4-0 contro ill Rayo Vallecano il 21 dicembre 2025
- Prossima partita: Real Madrid-Elche (sabato 14 marzo)
- Ultima vittoria: 2-1 contro il Friburgo il 6 dicembre 2025
- Prossima partita: Eintracht-Heidenheim (sabato 14 marzo)
- Ultima vittoria: 3-0 contro il Biesheim (in Coppa di Francia) il 20 dicembre 2025
- Prossima partita: Metz-Tolosa (domenica 15 marzo)
- Occupano un clamoroso quintultimo posto in Premier, appena a +1 sulla zona retrocessione e sono a quota cinque ko di fila in campionato. Il momento attuale del Tottenham è da incubo, ma gli spurs sfiorano soltanto la nostra compilation perché, in realtà, nel 2026 hanno vinto, due volte: entrambe in Champions contro Eintracht e Dortmund (chiudendo il girone unico addirittura al quarto posto). La vittoria in Premier, invece, manca da fine dicembre (e undici turni!) contro il Palace