 Le squadre senza vittorie nel 2026 in Europa | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Le 6 (+1) squadre che non hanno ancora vinto nel 2026

black list fotogallery
8 foto

Ce n'è almeno una per ogni campionato: il Verona è stata la prima ad abbandonare il club e riuscire a sorridere per la prima volta nell'anno nuovo. Ma chi è ancora senza vittorie nel 2026? Ecco la lista

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Rangers-Celtic, guerriglia in campo tra i tifosi

old firm

L’Old Firm di Coppa di Scozia tra Rangers e Celtic finisce con una rissa tra tifosi in campo e...

18 foto

Tris Frosinone alla Samp, Empoli ko a Catanzaro

Serie B

Nelle prime gare della domenica di B il Frosinone batte 3-0 la Sampdoria, che viene raggiunta dal...

23 foto

La classifica della Serie A

Serie A

Il Bologna cade in casa, rimontato dal Verona che risponde a Rowe con Frese e Bowie; pari senza...

20 foto

Crisi Wolfsburg: contro l'Amburgo finisce in rissa

Bundesliga

In Bundesliga lo scontro salvezza tra Wolfsburg e Amburgo si chiude con una maxi rissa che vede...

13 foto

Gravenberch rinnova col Liverpool fino al 2032

Calciomercato

L'ultimo rinnovo in Europa è quello di Ryan Gravenberch del Liverpool: i reds parlano di un...

47 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza