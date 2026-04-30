Le squadre che hanno giocato più partite in questa stagione: Arsenal al comando
Mancano poche partite alla conclusione di una stagione che, per molti club, è stata ricca di impegni. Al momento è l'Arsenal la formazione scesa in campo più volte, ma l'Atletico Madrid potrebbe raggiungerla in caso di qualificazione in finale di Champions proprio a discapito dei Gunners. Quattro le italiane presenti. Di seguito la classifica delle squadre che hanno disputato il maggior numero di partite in questa stagione (dati Opta)
- Liga: 33
- Conference League: 10
- Qualificazioni Conference League: 2
- Coppa del Re: 4
- Potrebbe finire la stagione a 57 (in caso di finale di Conference)
- Bundesliga: 31
- Europa League: 12
- Coppa di Germania: 5
- Supercoppa di Germania: 1
- Finirà la stagione a 53
- Serie A: 34
- Champions League: 10
- Coppa Italia: 4
- Supercoppa: 1
- Finirà la stagione a 54
- Serie A: 34
- Conference League: 12
- Qualificazioni Conference League: 2
- Coppa Italia: 1
- Finirà la stagione a 53
- Premier League: 34
- Europa League: 12
- FA Cup: 2
- EFL Cup: 1
- Potrebbe finire la stagione a 57 (in caso di finale di Europa League)
- Serie A: 34
- Champions League: 12
- Coppa Italia: 4
- Finirà la stagione a 54
- Liga: 33
- Europa League: 12
- Coppa del Re: 5
- Finirà la stagione a 55
- Liga: 33
- Europa League: 14
- Coppa del Re: 3
- Finirà la stagione a 55
- Bundesliga: 31
- Champions League: 13
- Coppa di Germania: 5
- Supercoppa di Germania: 1
- Potrebbe finire la stagione a 56 (in caso di finale di Champions)
- Ligue 1: 30
- Champions League: 15
- Supercoppa Uefa: 1
- Coppa Intercontinentale: 1
- Coppa di Francia: 2
- Supercoppa di Francia: 1
- Potrebbe finire la stagione a 56 (in caso di finale di Champions)
- Premier League: 34
- Europa League: 14
- FA Cup: 1
- EFL Cup: 1
- Potrebbe finire la stagione a 57 (in caso di finale di Europa League)
- Liga: 33
- Champions League: 14
- Coppa del Re: 2
- Supercoppa: 2
- Finirà la stagione a 56
- Serie A: 34
- Europa League: 14
- Supercoppa: 2
- Coppa Italia: 2
- Finirà la stagione a 56
- Liga: 33
- Champions League: 12
- Coppa del Re: 5
- Supercoppa: 2
- Finirà la stagione a 57
- Premier League: 33
- Conference League: 12
- Qualificazioni Conference League: 2
- FA Cup: 1
- EFL: 3
- Community Shield: 1
- Potrebbe finire la stagione a 60 (in caso di finale di Conference)
- Premier League: 34
- Champions League: 12
- FA Cup: 4
- EFL Cup: 2
- Community Shield: 1
- Finirà la stagione a 57
- Premier League: 34
- Champions League: 12
- FA Cup: 3
- EFL Cup: 5
- Finirà la stagione a 58
- Premier League: 34
- Champions League: 10
- FA Cup: 5
- EFL Cup: 5
- Finirà la stagione a 59
- Premier League: 33
- Champions League: 10
- FA Cup: 5
- EFL Cup: 6
- Finirà la stagione a 60
- Liga: 33
- Champions League: 15
- Coppa del Re: 6
- Supercoppa: 1
- Potrebbe finire la stagione a 62 (in caso di finale di Champions)
- Premier League: 34
- Champions League: 13
- FA Cup: 4
- EFL Cup: 6
- Potrebbe finire la stagione a 63 (in caso di finale di Champions)