Un'impresa da papà affettuoso: David Beckham si è cimentato in una prova non da poco per l'ultima dei suoi quattro figli, la piccola Harper di 8 anni. Appassionatissima di Harry Potter, ha chiesto l'aiuto del padre per costruire una replica del castello di Hogwarts fatta con i mattoncini Lego. Victoria Beckham, moglie dell'ex calciatore inglese, ha documentato le varie fasi dell'assemblaggio attraverso i propri profili social: dallo studio del manuale alla costruzione effettiva, operazioni che si sono svolte anche di notte. "Sono le 00:18 e sta ancora costruendo con i Lego! Lo sta facendo da tutto il giorno!" si legge in una delle story pubblicate su Instagram. Poi ancora: "Questo castello mi sta rovinando la vita". D'altronde, pare che ci siano 6mila pezzi da comporre per la riproduzione, per un costo di circa 400 euro: tutt'altro che sbrigativo, come compito. L'ex centrocampista inglese è rimasto sveglio fino alle 3 di notte per concludere la sua "opera", per la gioia della piccola Harper.