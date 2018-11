Il celebre attaccante dai lunghi trascorsi in Italia (Juventus, Inter, Milan) e in Europa ha infatti realizzato 22 gol e 7 assist in 27 partite con il club californiano, quanto basta per tagliare il traguardo delle 500 marcature in carriera (come Cristiano Ronaldo e Leo Messi) dando ulteriore prestigio al movimento calcistico statunitense. Stima che gli è quindi valso il titolo di migliore nuovo arrivato del 2018, lui che era già stato inserito nel "Best XI" e che ha sbaragliato oltre 200 new entry nella MLS. Vinto il ballottaggio con l’ex compagno allo United Wayne Rooney del DC United, preferenze a favore di Ibra (34,99% contro il 30,90% del collega inglese) staccando drasticamente gli altri candidati Carlos Vela, Darwin Quintero, "Kaku", Diego Rossi e Johnny Russell. Zlatan Ibrahimovic s’iscrive quindi all’albo d’oro del "Newcomer of the Year", premio che nel 2015 venne riservato a Sebastian Giovinco del Toronto FC e nel 2012 a Federico Higuaín (Colombus Crew), fratello maggiore del milanista Gonzalo.