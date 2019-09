Dimenticatevi i casi Icardi, Bale o Neymar. Perché dev'essere stata tutto fuorché estenuante, la trattativa che ha portato al rinnovo di Callum O'Dowda con il Bristol City. Non sarà una stretta di mano da prime pagine di mercato, ma per i Robins e per il centrocampista irlandese continuare insieme fino al 2022 è comunque un traguardo da festeggiare. In che modo? A partire dai social, naturalmente. Dove il club di Championship si è divertito a 'svelare' i retroscena dell'affare: O'Dowda diventa così un buffo Welsh Corgi a cui viene lanciata in acqua una pallina, pardon, il contratto. Tentazione irresistibile. Il cagnolino osserva l'oggetto del desiderio da più angolature, per poi rassegnarsi all'idea di tuffarsi a prenderlo in grande stile. Dopo aver raggiunto anche la nazionale durante i suoi tre anni al Bristol (106 presenze e 7 gol), O'Dowda non molla il biancorosso e ora punta alla Premier.



Effetto Twitter: boom di reazioni e condivisioni per il video del Bristol



"Sono davvero entusiasta per quelle che sono le ambizioni del club e il futuro", ha commentato ieri il centrocampista al momento della firma. Il Bristol ha chiuso a quattro punti dai playoff di Championship nella scorsa stagione e oggi è quinto dopo sei giornate. Ma in attesa del grande salto di categoria si può godere quello sui social: in poche ore il video del Corgi-O'Dowda ha fatto impazzire Twitter, con più di 3500 like e 400 condivisioni (dieci volte i numeri a cui è abituato il club).