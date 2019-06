Prosegue la marcia dell’Egitto in Coppa d’Africa, torneo giunto alla 32^ edizione e ospitato proprio dai Faraoni allenati da Javier Aguirre. Inevitabilmente sono loro tra i favoriti al trionfo nella finale del 19 luglio, vuoi per il percorso netto nella fase a gironi (già ottenuta la qualificazione agli ottavi) e per la presenza in campo di Mohamed Salah. È proprio la stella del Liverpool, fresco di trionfo in Champions League e candidato al prossimo Pallone d’Oro, a trascinare in campo una squadra che ha ottenuto due vittorie in altrettante uscite: battuto 1-0 all’esordio lo Zimbabwe (gol di Trezeguet), regolata 2-0 la Repubblica Democratica del Congo nei primi 45 minuti. Reti di Elmohamady e proprio di Momo, osannato dal pubblico di casa e autore del suo primo centro nella competizione. Nulla di strano, penserete, eppure a quanto pare anche gli avversari riservano un’ammirazione speciale per il numero 10 dell’Egitto e fuoriclasse dei Reds.