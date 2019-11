In un torneo di calcio a 8 della Capitale Francesco Totti torna ad incantare con un gol da centrocampo da vedere e rivedere. E nel repertorio dell'ex capitano della Roma non è affatto raro trovare certe prodezze

Francesco Totti continua a fare quello che sa fare meglio: incantare. Il suo ultimo gol da centrocampo è una perla da vedere e rivedere. L'ex capitano della Roma sta giocando una partita con la sua squadra di calcio a 8, la Totti Sporting Club, in un torneo della Capitale. Gli avversari hanno appena segnato il gol che accorcia le distanze e pressano per cercare il pareggio. Manca ormai poco, la gara è agli sgoccioli. Totti sistema la palla nel cerchio di centrocampo e con naturalezza fa partire un destro che va a finire all'incrocio dei pali nella porta avversaria. Gol e standing ovation per Totti, che continua a farsi amare nella Capitale come quando giocava in Serie A con la maglia della Roma.

Le prodezze di Totti

Quando ti chiami Francesco Totti sei capace di realizzare qualsiasi prodezza. L'ex capitano della Roma non è certo nuovo a gol incredibili che fanno scattare tutti i presenti in piedi. Il numero 10 ci ha spesso abituato a colpi di classe e potenza fuori dal comune. Basti pensare al gol che fece al volo di sinistro in un Sampdoria-Roma finita 2-4. Oppure al gol di pallonetto da fuori area a San Siro contro l'Inter nella vittoria per 2-3 o ancora a San Siro ma sta volta contro il Milan con un missile da calcio di punizione. Memorabile anche il gol nel derby della Capitale con successiva esultanza facendosi un selfie. Di gol incredibili ce ne sono molti, ognuno diverso e difficilissimo da realizzare. Ma non per Francesco Totti che non ha perso questa sua grande qualità.