Vince il Gimnasia La Plata di Maradona contro l’Aldosivi e si rilancia in campionato. Show di Maradona nel post partita: prima si scatena in un ballo negli spogliatoi durante i festeggiamenti, poi canta in conferenza stampa un coro a lui dedicato. "A tutti coloro che volevano prendere il mio posto al Gimnasia dico girate a largo”, la risposta di Maradona alle critiche arrivate dopo la partita persa contro l’Estudiantes. “Il calcio è la cosa che ci fa divertire, oggi avremmo dovuto abbracciare i tifosi uno a uno, è per loro questa vittoria”.

Maradona: "Oh le le, oh la la"

Un siparietto poi divertente in conferenza stampa dove Maradona, dopo aver risposto alle domande sulla sua squadra, ha cantato un coro che si è alzato dalle tribune dello stadio del Gimnasia: "Oh le le, oh la la, Diego è del Lobo, dal Lobo non se ne va”, confermando così la sua permanenza al Gimnasia La Plata. Maradona ha poi aggiunto: "Ho parlato con il Presidente, faremo qualche ritocco ma il Gimnasia può fare molti altri punti. Per il prossimo anno voglio una squadra migliore, non mi importa quello che dicono le radio o le TV, il prossimo allenatore del Gimnasia sarà Diego Armando Maradona”.