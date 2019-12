7/19

GUARDIOLA. Zlatan Ibrahimovic, nel corso della sua carriera, non ha avuto problemi e discussioni solo con giocatori, ma anche con allenatori. La rivalità più famosa, in tal senso, è quella con il mister catalano. Insieme al Barça nella stagione 2009-10, il loro idillio durò appena un anno. "Nella seconda parte di stagione cominciò a non parlarmi più - raccontò Ibra qualche tempo dopo -. La presi come una sfida. Io non avevo problemi con lui, c'era qualcosa di me che infastidiva lui e non il contrario. A fine campionato gli dissi «Me ne vado, così non ti creerò altri problemi», e decisi di farmi da parte"