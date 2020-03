La classe è rimasta immune al passare degli anni, il piede è ancora quello degli anni migliori. Francesco Totti continua a regalare magie, anche se lo fa in una lega di calcio a 8 e lontano dal calcio professionistico. L'ultima riguarda, come spesso accade, una punizione da fuori area. Stavolta però l'ex capitano della Roma non ha scelto la sua tipica soluzione di potenza: approfittando dell'uscita del portiere, avanzato accanto alla barriera per coprire lo spazio per la conclusione, ha fatto un vero e proprio cucchiaio, come se fosse un calcio di rigore. La palla si è dolcemente appoggiata in rete, per la gioia dei presenti che hanno filmato la prodezza.