Adebayor, calcio volante ad un avversario in Copa Libertadores. Video

Follia dell'attaccante ex Arsenal, oggi all'Olimpia Asuncion, in Copa Libertadores. Colpisce un avversario del Defensa y Justicia con un calcio volante al petto e poi si scusa su Instagram: "Triste dover lasciare il campo per un colpo alla Jackie Chan, non era mia intenzione far male al mio avversario"

La sua squadra vince ma Emmanuel Adebayor guadagna la copertina per un'espulsione che ha dell'incredibile. Immagini che arrivano dal Paraguay, dove l'attaccante togolese sta oggi giocando con la maglia dell'Olimpia Asuncion. Al minuto 72 della gara tra di Copa Libertadores il suo club e gli argentini del Defensa y Justicia, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, l'ex giocatore dell'Arsenal è intervenuto su un pallone alto con la gamba tesa e ha colpito un avversario al petto. Inevitabile il cartellino rosso. La sua squadra ha poi vinto 2-1 sul campo ma Adebayor è stato costretto a giustificarsi attraverso i social per il suo calcione volante: "Triste dover lasciare il campo per un colpo alla Jackie Chan - le sue parole su Instagram - non era mia intenzione far male al mio avversario. E sono lieto che stia bene". L'ultimo messaggio del centravanti è per i compagni di squadra dell'Olimpia Asuncion: "Grande partita, siamo una squadra dal grande spirito. Abbiamo ottenuto una bella vittoria".