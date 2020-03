Coronavirus, il Cadice organizza gara di barzellette

"Ridere è il modo migliore per far fronte ai mali": con questo slogan il Cadice ha lanciato una simpatica iniziativa per far compagnia ai tanti tifosi e appassionati durante questo periodo in cui, un po' in tutto il mondo, si sta combattendo il coronavirus. Il club spagnolo di Segunda Division ha organizzato, attraverso i propri social, una gara di barzellette. Partecipare è semplicissimo: basta retwittare il post del Cadice e mettere mi piace, seguire tutti i profili della società e lasciare la battuta nei commenti.

I premi in palio

E il concorso non servirà solo a passare del tempo e a divertirsi un po', la società ha messo in palio dei premi veri e propri. Al terzo classificato, infatti, saranno regalati due biglietti per assistere a una partita del Cadice dopo la ripresa del campionato. Al secondo classificato, invece, andrà un intero kit da gioco della squadra. Per il primo classificato, infine, il club spagnolo ha riservato un viaggio per due persone interamente pagato insieme ai calciatori. Un sogno per tanti tifosi, pronti a sfidarsi sul web a suon di barzellette e risate.