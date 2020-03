9/13 ©Getty

COMPETIZIONI PER CLUB



CAMPIONATI DA CONCLUDERE ENTRO IL 30 GIUGNO. Come emerso nella riunione della Uefa, l’impegno è quello di completare tutte le competizioni nazionali ed europee per club entro la fine della stagione sportiva in corso (ovvero entro il 30 giugno 2020), qualora la situazione migliorasse e la ripresa del gioco fosse sufficientemente adeguata e sicura