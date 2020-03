Il centrocampista ex Chelsea aveva scelto di non scendere in campo domenica nel match scudetto tra Trabzonspor e Istanbul Basaksehir: "In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano" era stato il suo sfogo. Ora arriva la risoluzione consensuale del contratto con il Trabzonspor, con 14 mesi di anticipo sul termine dell'accordo

Quattro giorni fa aveva auspicato la sospensione del campionato turco di fronte all'emergenza sanitaria legata al coronavirus che sta investendo il mondo, ora ha rescisso il suo contratto con il Trabzonspor a soli nove mesi dal suo arrivo in squadra. Storia di John Obi Mikel: il centrocampista nigeriano, 11 anni di carriera con la maglia del Chelsea dal 2006 al 2017, non è più un tesserato del club turco. A darne notizia una nota ufficiale emessa dal Trabzonspor: "Il legame tra la nostra società e Obi Mikel, avviato il 30 giugno 2019 e valido fino al 31 maggio 2021, si è concluso". Le parti hanno optato per la risoluzione consensuale, spiega il comunicato, e "il giocatore ha rinunciato a tutti i suoi crediti di qui in avanti".

Dalla richiesta di sospensione del campionato ai saluti: addio Mikel

Un addio consumato con 14 mesi di anticipo sulla scadenza originaria del contratto. Una logica conseguenza della scelta presa sabato dal centrocampista classe 1987, che aveva deciso di non scendere in campo nel match scudetto (le due squadre sono appaiate in testa alla classifica) tra Trabzonspor e Istanbul Basaksehir, giocato domenica a porte aperte. Mikel aveva manifestato apertamente su Instagram il proprio disaccordo con la scelta della Federcalcio turca di proseguire il campionato con tifosi sugli spalti: "In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano - spiegava l'ex giocatore del Chelsea, 362 gare giocate e 12 trofei vinti con i Blues dal 2006 al 2017 - la stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile". La sospensione del campionato turco non è arrivata, mentre Trabzonspor e Istanbul Basaksehir hanno giocato e pareggiato 1-1, restando in coppia in cima alla classifica. Protagoniste di una corsa scudetto che ora non riguarda più Obi Mikel.