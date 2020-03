"La nostra partita", il coronavirus spiegato ai bimbi: l'e-book di Marco Cattaneo è online

Un piccolo libro per raccontare ai bambini attraverso la metafora del calcio come affrontare e battere il coronavirus. Si chiama "La nostra partita" (pp. 42, dai 5 anni) ed è un volume realizzato dal giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo, in collaborazione con l'agenzia letteraria Book on a Tree, per raccontare ai più piccoli, attraverso la metafora del calcio, come tutti insieme possiamo sconfiggere il coronavirus. Con tanti giochi e attività per divertirsi restando a casa. Quella contro il coronavirus è una partita strana: non l’avremmo mai voluta giocare e non sappiamo quanto durerà. L’avversario è forte e aggressivo, e per batterlo servono sacrifici, determinazione e coraggio. Ma dare un calcio al virus è possibile. Basta combattere uniti e seguire le regole, proprio come una grande squadra. Finchè non "torneremo ad abbracciarci, uno stadio intero, un pianeta intero".

Biografia dell'autore

Marco Cattaneo è un giornalista sportivo. È conduttore e telecronista per Sky Sport, in passato ha condotto programmi di calcio per bambini su Disney Channel. È coautore con Alessandro Costacurta della serie di libri sul calcio per bambini "Zio Billy e i suoi amici", pubblicati da Salani. Marco Cattaneo tornerà a maggio in libreria per Rizzoli con "Sfidare il cielo- Le 24 partite che hanno fatto la storia". La storia dell’Europa dal 1870 a oggi, raccontata con umorismo e passione attraverso 24 partite di calcio.

Come scaricare gratuitamente "La nostra partita"

L’e-book è scaricabile gratuitamente sulle piattaforme digitali Google, Apple, Kobo e Amazon. Di seguito i link utili.

AMAZON (scarica qui)

KOBO (scarica qui)

GOOGLE (scarica qui)

APPLE (scarica qui)