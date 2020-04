Qual è il gol più bello della storia del calcio? Un quesito che spesso ci siamo posti e al quale è davvero difficile davvero una risposta. Di reti meravigliose il mondo del calcio negli anni ne ha offerte tantissime e a provare a risolvere questo quesito ci hanno pensato due bambini. Come? Riproducendo fedelmente alcuni di questi capolavori calcistici nel giardino della loro casa. I figli di Sean O'Hanlon, centrocampista del Carlisle United (squadra di quarta serie inglese) ed ex Everton, si sono divertiti e hanno a loro modo fatto rivivere a tutti gli appassionati momenti storici del calcio di tutto il mondo. Dalla "mano de dios" di Maradona contro l'Inghilterra ai Mondiali 1986 al colpo da biliardo di Ronaldinho contro il Chelsea nella Champions League del 2005, passando per una serie di magie targate Premier League fino ad arrivare al famoso cucchiaio di Francesco Totti a San Siro contro l'Inter. Una riproduzione talmente precisa, da non passare inosservata neanche agli occhi della Roma, che ha ripubblicato il video mettendo le due prodezze a confronto. E se l'originale continua a distanza di anni a rimanere un capolavoro, anche la versione baby con tanto di telecronaca di Fabio Caressa fa la sua ottima figura. Un modo davvero simpatico di trascorrere questi giorni in casa e chissà che un giorno non rivedremo i due piccoli su un vero campo da calcio a inventarsi i loro gol capolavoro da far entrare nei libri della storia di questo sport.