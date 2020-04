Nel corso di #CasaSkySport, Maldini ha provato a spiegare la tecnica per marcare Totti e Del Piero: "Io voglio bene a Francesco e ad Alex, ma il segreto era dimenticare questo affetto in campo ed entrare duro: così ti guadagni il rispetto. Ma in campo ci siamo fatti anche tante risate". "Soprattutto quando la palla era lontana", la battuta, immediata, di Totti. Zanetti aggiunge: "Era difficile fermarli, entrambi inventavano la giocata in qualsiasi momento"

