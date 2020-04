Fifa 20, le istruzioni tattiche ai giocatori in campo: i consigli di Lonewolf 92. VIDEO

Come esprimere al massimo il proprio gioco? Partire con il modulo 4-2-3-1 in Difensivo e poi scegliere le istruzioni giuste tra le tante disponibili. Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di Fifa) le analizza una ad una

Ci siamo lasciati nella scorsa puntata impostando il modulo 4-2-3-1 in Difensivo.

Vi consiglio, infatti, di cominciare così i vostri match per studiare l'avversario per poi attuare una strategia diversa in corso d'opera. Oggi parliamo invece delle istruzioni da inserire per questo modulo:

ATT: ampiezza bilanciata, attacco misto, intercettazioni normali, supporto in difesa base… insomma lasciamo tutto predefinito! Con questa tipologia di istruzioni il vostro attaccante varierà il suo gioco, rendendolo imprevedibile.

COC: anche qui lasciamo tutto predefinito tranne il supporto per i cross, dove metteremo entra in area per i cross.

COC esterni: per i due coc sulla fascia cambio solo rientra in difesa, molto utile in fase difensiva per creare superiorità.

CDC: resta dietro in attacco e copertura al centro, ti permetteranno di non subire contropiedi e difendere centralmente, molto importante in questa edizione di Fifa dove i gol su cross alti sono molto improbabili.

TS/TD: anche per i terzini cambio solamente il resta dietro in attacco. Per gli altri ruoli lasciamo le istruzioni predefinite.

Ma cosa succede se non riesco ad esprimere il mio gioco durante la partita?

Come vi anticipavo, bisogna cambiare in corso d'opera, personalmente in questo caso mi sposto su modalità offensiva impostata con il 4-4-2.

Cambiando modulo, dovranno cambiare anche le istruzione dei giocatori, in particolare io imposto ad un attaccante "inserisciti alle spalle" e all'altro "attacco misto" mentre agli esterni "inserisciti alle spalle e rientra in difesa", tutto il resto rimarrà invece invariato.

Non ci resta che capire come cambiare strategia in caso di amministrazione del vantaggio o di recupero dello svantaggio, ma questo lo scopriremo nella prossima puntata!