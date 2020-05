Cina: fallisce il Tianjin, ex club di Cannavaro

La società ha chiesto di ritirarsi dalla Super League (che deve ancora partire a causa della pandemia) per i suoi problemi finanziari e dichiarerà bancarotta. Nella sua storia ci sono grandi nomi come quelli di Fabio Cannavaro e Alexandre Pato

Primo fallimento nel calcio cinese. Il club di Super League Tianjin Tianhai, alle prese con enormi problemi finanziari, farà infatti richiesta di bancarotta. Secondo il quotidiano Beijing News, i dirigenti del club hanno chiesto di ritirare il club dal campionato, peraltro mai partito a causa della pandemia di coronavirus. Il Tianjin era in difficoltà da quando il fondatore del gruppo Quanjian, specializzato in medicina tradizionale cinese, e il presidente del club, Shu Yuhui, furono arrestati a gennaio 2019 per attività di marketing illegale.

Grandi nomi nella storia del club

Nato nel 2006, il club fece il suo debutto in seconda divisione nel 2011, per passare in Super League nel 2017 con Fabio Cannavaro in panchina, e chiudendo poi al terzo posto la sua prima stagione nella massima serie cinese. Il Tianjin negli ultimi anni ha ingaggiato anche grandi campioni come il brasiliano ex Milan Alexandre Pato, o il belga Axel Witsel. Ma dopo i problemi di gennaio 2019 il club aveva perso la maggior parte dei suoi migliori giocatori, salvandosi a stento dalla retrocessione nella scorsa stagione.