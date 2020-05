23/27

Nella stagione 2004-05 il sorpasso a Roberto Pruzzo per gol in Serie A, lui che era stato tre volte capocannoniere del campionato, uomo da uno scudetto e una Coppa Campioni sfiorata (con gol in finale). 138 le reti totali in giallorosso, superate da Totti nel settembre del 2005 in un Roma-Parma 4-1.