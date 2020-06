Le proteste contro il razzismo scatenate dalla morte di George Floyd, afroamericano ucciso a Minneapolis da un agente di polizia, continuano in tutto il mondo e vedono coinvolti un numero sempre maggiore di personaggi dello sport. In diversi, tra i quali anche molti calciatori, si sono uniti idealmente al movimento attivista Black Lives Matter ("Le vite dei neri contano"), che da anni protesta contro le discriminazioni razziali, sia con gesti compiuti in campo sia partecipando fisicamente o sui social alle manifestazioni di questi giorni. Con l'implicita approvazione delle stesse società di calcio, che hanno amplificato attraverso i propri canali social i gesti dei loro tesserati e stanno condannando quotidianamente ogni forma di discriminazione razziale. Arrivando, di fronte a situazioni controverse, anche a decisioni abbastanza drastiche. E' il caso dei Los Angeles Galaxy, che hanno deciso di licenziare un proprio calciatore a causa di alcuni post social considearati 'razzisti e violenti' pubblicati dalla moglie. Il protagonista, a suo modo involontario, è il serbo Aleksandar Katai, rimasto (tra molte virgolette) vittima dell'idiozia da tastiera della compagna, Tea Katai, autrice di una serie di commenti razzisti e di istigazione alla violenza nei confronti delle persone di colore. Prima ha incitato i poliziotti ad "ammazzare quelle m...", in riferimento ai manifestanti di questi giorni, poi ha ironizzato sulle scene dei saccheggi utilizzando la didascalia "Black Nike Matters".