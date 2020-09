Man City, Mahrez e Laporte positivi al Covid

Veneto, 69 nuovi casi

Crescono di 69 unità i casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia e' di 24.013 casi. Lo riporta il bollettino regionale. Secondo la rilevazione non si registrano decessi. I ricoveri in ospedale sono 158 (+7). In terapia intensiva sono accolti 17 pazienti, uno in più rispetto all'ultimo rapporto.