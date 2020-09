1597 nuovi casi e 10 decessi in Italia

Prof. Mirone: "De Laurentiis si è tranquillizzato"

"Ho sentito ieri De Laurentiis. Era preoccupato, ha confuso i sintomi con un'intossicazione da frutti di mare. Ovviamente la febbre ha dato la conferma che si trattasse del virus". Lo ha detto in diretta a 'Punto Nuovo Sport Show' il professor Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica SSC Napoli e responsabile degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del Napoli. "Ora è già in terapia, ma vista la scarsa sintomatologia può contenere il virus tranquillamente. Al momento è in casa"