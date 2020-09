Ansa: Muriqi positivo, è in quarantena in Turchia

Ansa: il neo acquisto della Lazio Muriqi positivo al Covid

Secondo quanto riporta l'Ansa, il neo-attaccante della Lazio, Vedat Muriqi sarebbe risultato positivo al tampone per il Covid-19. Muriqi si è sottoposto al test poco prima di ripartire per l'Italia, dove si sarebbe dovuto aggregare in questi giorni alla squadra di Simone Inzaghi. L'Ansa afferma che il giocatore "è asintomatico ma dovrà comunque osservare la quarantena in Turchia prima di sottoporsi a un nuovo tampone e, se negativo, tornare nella Capitale"