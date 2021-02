Italia, da oggi nessuna regione in zona rossa

Con la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da oggi lunedì 1° febbraio, 16 regioni, comprese Lazio e Lombardia, passano in zona gialla. Cinque in zona arancione (Sicilia, Sardegna, Umbria, Puglia e Provincia Autonoma Bolzano), nessuna invece in area rossa. Intanto, ieri in Italia rilevati 11.252 nuovi casi e 237 decessi

COLORI REGIONI, COSA CAMBIA DA OGGI