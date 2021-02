Primi giorni con i nuovi compagni per l'ormai ex giocatore del Lecce. Nel consueto rito di iniziazione ha proposto "Bella Ciao" e i compagni, specie Falcinelli come si vede nel video in copertina, hanno voluto dare il loro contributo creando una bella atmosfera. La Stella Rossa, allenata da Dejan Stankovic affronterà il Milan ai sedicesimi di Europa League in programma il 16 e il 25 febbraio prossimo

GLI ACQUISTI DEL MERCATO DI GENNAIO - I VIDEO