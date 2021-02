Ieri in Italia 15.479 nuovi casi e 353 decessi

Locatelli: “Nessuna controindicazione AstraZeneca a 55-65enni”

"La posizione della Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, in linea con il Consiglio superiore di Sanità Css, è che la somministrazione del vaccino AstraZeneca ai soggetti tra 18 e 55 anni era solo legata alla consistenza numerica dei dati relativi al numero de soggetti vaccinati. Dai 55 ai 65 la casistica è più limitata ma non c'è alcuna controindicazione o ragione per non considerare anche in questa fascia di età la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Ciò va fermamente ribadito". Lo ha detto il presidente del Css Franco Locatelli in conferenza stampa al ministero della Salute.